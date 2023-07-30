Томат был признан овощем по решению американского суда, а на самом деле он ягода

Прецедент о том, считать томат фруктом или овощем произошел еще в 1893 году в американском суде. Верховный суд даже вел заседания по этому делу, и в результате вынес решение, что помидор будет овощем.

Довод был вполне логичный практически, но неверный научно: томат это ягода. Судья обосновал свой вывод тем, что томаты подаются в составе первых и вторых блюд, а не на десерт.

А судебный иск инициировали братья Никс против таможенника Эдварда Хеддена. Согласно закону пошлину нужно было платить за ввоз овощей, а на фрукты статья закона не распространялась.