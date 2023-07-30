Илон Маск отказал ВСУ в их просьбах

Спутниковая система Starlink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, неоднократно ограничивала доступ в интернет на полях сражений в Украине. В частности, сеть оказалась недоступной в Крыму, несмотря на запросы ВСУ, сообщает The New York Times.

По словам собеседников издания, украинские военные планировали использовать Starlink для наведения морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, на российские корабли в Черном море. Однако после отказа Маска украинцам пришлось изменить свою стратегию.

The New York Times отмечает, что зачастую Starlink является единственным способом выхода в интернет в зонах боевых действий, а ВСУ его используют для координации атак беспилотников и сбора разведданных.

Однако Маск неоднократно ограничивал доступ к Starlink. Осенью 2022 года его компания по финансовым причинам отключила 1300 терминалов, что стало серьезной проблемой для украинских подразделений.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Минобороны США намерено закупить 400-500 новых терминалов Starlink, которые Маск не сможет отключить.