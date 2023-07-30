Знакомство в Интернете стоило мне нервов: пришлось пригрозить неадекватному кавалеру

Я с некоторых пор с подозрением отношусь к знакомствам в Интернете, и тому есть причина, поскольку однажды познакомилась там с неадекватом, который меня просто достал. При встрече парнень мне не понравился: от него пахло потом, он литрами вливал в себя пиво, и рассказал, что увлекается азартными играми.

В телефонном разговоре я сказала, что не хочу с ним встречаться, но он стал терроризировать меня звонками. Блокировки не помогали, потому что он, работая в сервисе мобильной связи, каждый раз звонил с новой сим-карты, не давая мне спать даже ночью.

В итоге мне пришлось попросить друга пригрозить ему, чтобы он оставил меня в покое, и инициировать его увольнение с работы. Его уволили, когда узнали, что он так жестко сталкерит меня. Так что, девушки, будьте осторожны со знакомствами!