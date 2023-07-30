Современные женщины предпочитают обходиться без обленившихся и пассивных мужчин

В прежние времена главной гордостью мужчины была его семья, ухоженная и красивая жена, счастливые и послушные дети, но не сегодня. Женщины отказываются мириться с инфантильностью представителей противоположного пола, и со всем в жизни справляются сами.

А мужчины не учитывают, что требовать от жены полной отдачи в хозяйстве уже не имеют права, поскольку жены тоже работают наравне, а иногда и больше. И брать часть бытовых забот мужья тоже не хотят.

А женщинам оно надо! Когда муж считает, что ребенок это такое развлечение для супруги, а он с боку припека, зачем такой муж. Вот и получается, что женщина все может сама, и ей проще жить без какого-либо мужа, чем с инфантильным мальчиком.