Уступи место бабушке: почему современные подростки не помогают старшим

Поколениям, воспитанным в СССР можно сколь угодно возмущаться, что молодежь не уступает место пожилым и беременным в общественном транспорте, но в поведении их детей и внуков есть и их вина. Посмотрите на мамочек, которые сразу же усаживают на освободившееся место своих чад 10-13 лет.

Сами эти мамочки и бабушки будут ехать стоя, главное, чтобы дитятке было удобно. А в ребенке это воспитывает только эгоизм.

Такому человеку, и когда он вырастет, не придет в голову кому-то уступить место, ведь в его понимании он главный, ему должно быть комфортно, а на остальных наплевать. Так что, дорогие взрослые, учитывайте это, когда будете в очередной раз жаловаться на молодое поколение.