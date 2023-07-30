Хочу, чтобы бывшая девушка бегала за мной: не знаю, как избавиться от изводящих мыслей

С бывшей девушкой мы познакомились на работе, когда она спасалась от преследований своего предыдущего парня. Отношения у нас были неплохими, но не безоблачными, и в постели она страстью не отличалась.

Но я надеялся, что мне удастся исправить ситуацию, и даже купил нам квартиру. Увы, ничего не получилось, мы сделали перерыв в отношениях, и в итоге расстались.

Но я не могу забыть ее. Постоянно думаю, мониторю ее соцсети, хочу, чтобы она бегала за мной, хотя не скажу, что мне реально хочется возобновления отношений. Это какая-то жуткая аддикция, и так я уже мучаюсь четыре месяца, и не знаю, как избавиться от наваждения.