Я разошлась с мужем, чтобы выйти замуж за осужденного

В мои 49 лет я была замужем, взрослая дочь жила отдельно, с мужем взаимопонимания не было, поэтому я нашла свою отдушину в роке и тяжелом металле. Качала и слушала музыку по вечерам, и однажды познакомилась в Сети с человеком, который имел те же музыкальные предпочтения, и попросил помочь скачать треки.

Мы стали общаться, ничего не зная друг о друге, говорили больше о музыке, философии, ощущениях. Через два месяца мы созвонились по телефону, а через шесть я узнала, что человек, в которого я успела влюбиться сидит в тюрьме.

И сидит не в первый раз. По совокупности он отсидел 22 года. Но я, несмотря на то, что тюремная тема всегда была для меня табу, рискнула, вышла за него замуж, и не жалею. Муж у меня замечательный!