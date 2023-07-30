Не могу смириться, что моя женщина ушла от меня: испытываю настоящую зависимость от нее

После того, как моя бывшая девушка ушла от меня, чувствую опустошение, ведь в моей жизни больше ничего не осталось. Я по-настоящему стал зависим от нее, и хочу, чтобы она вернулась, хотя понимаю, что для меня это будет окончательным крахом.

Во всех наших конфликтах я был проигравшим, но старался сохранить отношения, давал ей все, чего она хотела, убеждал себя, что нельзя рушить все из-за пустяков, ведь она мне действительно нравилась, и физически к ней сильно тянуло.

Но пока я болел ковидом, она ушла сначала к маме, а потом и насовсем. Моя жизнь теперь, как выжженная земля. Жалею, что не ушел сразу как только начались конфликты, понимаю, что нужно было это сделать раньше, а теперь как быть не знаю. У нас к тому же и общий ребенок родился.