Прожила более 15 лет в Европе и уверена до нашего уровня европейцам еще расти и расти

Я прожила 15 лет в Европе. По работе бывала почти везде, и уверенно заявляю, что продвинутость европейцев не более чем миф. Да, зарабатывают они больше, но в остальном сильно россиянам уступают.

Это касается и образования, и общения и образа жизни. В Европе не принято приходить на помощь друг другу: каждый там сам за себя, да и интересными собеседниками их не назовешь.

А все потому, что уровень образования у них сильно хромает: и мало кому придет в голову получать второе высшее. Интересных европейцев процентов десять не больше. Про быт я вообще молчу: они даже дома едят из пластиковой посуды, а хваленая забота об экологии не более чем миф. Мусорят европейцы в разы больше нашего, и ничуть не стесняются.