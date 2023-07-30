Соседи сводят на нет все усилия по наведению порядка на участке

Мой участок вплотную прилегает к соседским, а соседи мне попались такие, что не дай Бог. Прошлой весной с дома 82-летней соседки на мою теплицу сошел снег и разрушил ее. Соседка говорит, что не полезет чистить снег, и администрация на ее стороне.

Мой участок поднялся за 20 лет на 30 сантиметров, потому что я регулярно удобряю землю, завозя перегной и навоз, а у другой соседки настоящее болото. И дети ее так и норовят у меня что-нибудь своровать.

С сорняками мне бороться бесполезно, потому что никто из соседей не знает, что такое прополка. Надоело мне это. В планах у меня построить забор на максимально допустимую высоту 1,8 метра, чтобы даже не видеть их.