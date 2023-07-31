Гарик Сукачев сделал видеообращение для поклонников из больницы

05:52 2023-07-31

Легенда русского рока Гарик Сукачев впервые после госпитализации связался со своими поклонниками. Для этого он использовал официальную страницу «ВКонтакте».

Музыкант записал видеообращение из больницы для своих фанатов. Объяснять причины болезни он не стал, а слухи об алкоголизме прокомментировал как «прекрасные новости».

Гарик Сукачев принес извинения своим поклонникам за сорванный концерт и обещал выздороветь и приехать снова.

После того как выступление Сукачева не состоялось по объективным причинам, всем купившим билеты были возвращены деньги. При этом в Карелии, где должен был пройти концерт, перед собравшимися зрителями сыграл оркестр, шоу провели в форме «народного караоке».

Поклонники тепло оценили такой подарок от любимого исполнителя, они поблагодарили его за выступление и высказали пожелания о скорейшем выздоровлении.

Ранее поступила информация о том, что 63-летний Гарик Сукачев неожиданно попал в больницу из-за внезапных проблем со здоровьем. Запланированный концерт в Карелии пришлось отменить.