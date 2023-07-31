Гарик Сукачев сделал видеообращение для поклонников из больницы

Музыкант записал видеообращение из больницы для своих фанатов. Объяснять причины болезни он не стал, а слухи об алкоголизме прокомментировал как «прекрасные новости».

Гарик Сукачев принес извинения своим поклонникам за сорванный концерт и обещал выздороветь и приехать снова.

После того как выступление Сукачева не состоялось по объективным причинам, всем купившим билеты были возвращены деньги. При этом в Карелии, где должен был пройти концерт, перед собравшимися зрителями сыграл оркестр, шоу провели в форме «народного караоке».

Поклонники тепло оценили такой подарок от любимого исполнителя, они поблагодарили его за выступление и высказали пожелания о скорейшем выздоровлении.

Ранее поступила информация о том, что 63-летний Гарик Сукачев неожиданно попал в больницу из-за внезапных проблем со здоровьем. Запланированный концерт в Карелии пришлось отменить.