В Британии считают, что Китай готовится к войне

Согласно материалу британского источника, после окончания холодной войны многие десятилетия в мире вплоть до сегодняшнего дня господствующая роль принадлежала США. Но в последнее время Китай уверенно набирает мощь и все явственнее заявляет о себе, представляя потенциальную опасность для Вашингтона.

Государство наращивает армию, развивает экономику, улучшает продовольственную сферу. Обозреватели иностранного издания не исключают новый мировой конфликт, который будет спровоцирован именно Китаем. В качестве толчка может послужить обострение ситуации с Тайванем, зуб на который также имеют и США.

По мнению источника, есть несколько признаков, которые могут указывать на подготовку КНР к войне. Сегодня Китай усилено закупает сырье, продукты, металлы, большая часть товаров импортируется напрямую государством.

Опасным сигналом можно будет считать внезапные резкие изменения в импорте или экспорте, которые не свойственны для Китая. Нельзя утверждать, что это прямые признаки приближения войны, но «правдоподобная система раннего предупреждения может быть сформирована путем сведения наблюдений воедино».