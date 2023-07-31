Купила дачу рядом с правлением садоводства и теперь воюю с их сторожем

Мы с мужем купили дачу в очень удачном месте, и сразу стали обживаться. Участок находится рядом с правлением садоводства. В этом же здании сторожам выделяется квартира и небольшой кусочек земли.

И вот когда пришла на работу новая сторож, совсем невмоготу стало. Раньше заходили к себе через калитку правления без проблем, а теперь сторожиха резко этому воспротивилась, стала калитку то запирать, то камнями закладывать. И это при том, что земля принадлежит не ей, а правлению.

Потом дама стала жаловаться на наших кошек и собаку, возмущаться, что мы якобы громко разговариваем, утверждать, что из-за шума к нам и дети приехать не могут. Жить стало невыносимо. Крадемся к себе, словно воры, а она еще и слухи распускает о том, какие мы нерадивые дачники и никудышние соседи.