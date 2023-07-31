В Нью-Дели зафиксирована вспышка лихорадки Денге

В Нью-Дели стремительно возрастает количество случаев лихорадки Денге - вирусного заболевания, способного вызвать геморрагический шок.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Нью-Дели Саурабха Бхардваджа. С начала 2023-го года в городе зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, это - рекорд с 2018-го года.
Свыше 40 человек заразились в июне, большинство из них стали переносчиками 2-го серотипа вируса, DENV-2.
Второй тип считается тяжелым штаммом, он представляет риск для пациентов.
По предварительной информации, в широком распространении находится лишь один штамм, но мы должны быть бдительны, —заявил Бхардваджа.
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