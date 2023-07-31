Невыносимые соседи по даче вынудили моих знакомых поставить огромный забор

Когда у моих знакомых Тони и Ильи на даче стали хозяйничать племянники бывших соседей, мирной жизни пришел конец. Сначала они построили забор и взяли двух огромных псов, потом стали жаловаться, что на их участок с участка моих приятелей свешиваются нежелательные яблоневые ветки.

Потом пошли угрозы облить кота моих друзей кипятком: он якобы нарушает их покой своими криками, что было совершенной неправдой: животное с участка ни ногой. А потом соседские собаки испортили клумбу.

Но окончательному решению поставить между участками двухметровый забор из профнастила Тоня и Илья были обязаны вопиющему случаю, когда соседка попросила у Тони нарвать немного смородины, а в итоге обглодала весь куст, и даже повредила его. Вот и делай добро людям!