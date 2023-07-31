Сосед моей дочери по участку устроил приют для собак: теперь я боюсь за внука

Моя дочка с мужем взяли дом с участком в ипотеку, и были очень рады, что их ребенок будет расти на свежем воздухе. Но радость была недолгой, когда мы узнали, что сосед на прилегающем участке организует приют для бездомных собак.

При этом он не профессионал, и заборчик между ними очень хлипкий. Собакам ничего не стоит подкопать его и убежать, а еще они могут быть агрессивными.

Теперь и я, и дочка боимся за малыша: мало ли что. Да и сама дочь ужасно боится собак, которые на нее напали в детстве. Да, и как жить, когда слышишь по соседству круглосуточный собачий лай.