Волчье лыко: почему это ядовитое растение так назвали, и при чем тут волки

Красивые и яркие кустики волчеягодника завораживают взгляд, но от этого растения следует держаться подальше, и даже не пробовать ягодки на вкус. Они ядовиты.

Название же волчье лыко чисто народное. Вообще кустарник называют волчеягодником обыкновенным, а Карл Линней назвал его в честь нимфы Дафны, которая, желая избавиться от домогательств Аполлона, упросила отца превратить ее в ядовитый куст.

Возможно, волчьим лыком это растение наши предки назвали, потому что волк ассоциировался с опасностью, как и оно само. А лыко потому, что из его крепкой коры делали различные изделия.