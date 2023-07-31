Прибираем дачный участок в августе: что необходимо сделать для растений

Август время заботы о малиннике. Осмотрите кустики, и сделайте прищипывание отросших побегов длиннее 40 сантиметров. Также нужно убрать ростки возле корней у розовых кустов, вишни, сливы и облепихи.

Свободные после сбора урожая грядки можно засеять сидератами, например, люпином, а в освободившиеся теплицы высеять укроп, редис и салат. При сырой и влажной погоде нужно обработать 1-процентным раствором хлористого кальция посадки томатов, чтобы защитить их от фитофтороза.

В августе нужно заняться приведением в порядок клумб с цветами и сбором урожая овощей. Оставить на грядках дозревать можно только капусту и морковь.