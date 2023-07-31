Червивые грибы помогут получить щедрый грибной урожай в будущем

Если вы нашли подгнивший или червивый гриб, непригодный в пищу, потрудитесь сделать так, чтобы он послужил будущим грибным урожаям. Для этого нужно просто надеть его на сучок на дереве или положить на пенек или в древесную развилку.

Ветер его подсушит и разнесет грибные споры по окрестностям. А из них уже будут прорастать молодые грибочки.

Шляпку старого гриба можно порезать ножом, и разбросать в зоне возле деревьев с той же целью. А еще лучше, если вы уделите внимание тому, чтобы слегка присыпать кусочки грунтом.