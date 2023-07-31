Лечить или удалять: как поступать с пораженными ветками плодовых деревьев

Если дерево поражено болезнью полностью, или от нее страдают отдельные ветки, решение однозначно: их нужно удалять и сжигать, чтобы избежать распространения болезни. На месте среза обязательно проводится обработка садовым варом.

Если же поражение коснулось только коры, то здесь можно обойтись полумерами. Зараженный участок коры придется все же вырезать вместе с фрагментом здорового дерева.

После этого участок необходимо продезинфицировать и обработать садовым варом. Для этой цели используется раствор медного купороса из расчета на литр воды 10 граммов сухого вещества.