К месту и ко времени: когда и как высаживать саженцы плодовых деревьев

Причиной того, что саженцы плодовых деревьев не приживаются, может стать неверный подбор посадочного материала. У саженца вишни, сливы, малины или яблони должна быть открытая корневая система, и родом он должен быть из той же местности, где ему предстоит расти.

Сажать деревца нужно как только земля оттаяла, поскольку деревцу до начала вегетации нужно прижиться корнями. Посадка в тени и вблизи грунтовых вод тоже неблагоприятна для деревьев: они любят много света и пространства.

Перед тем как закладывать сад нужно в течение сезона регулярно рыхлить почву. После посадки дерево нужно хорошо поливать: сразу не меньше ведра воды на один саженец, чтобы корни пристали к грунту.