Ученые назвали привычки, способные продлить жизнь на 20 лет и даже больше

Ученые Медицинского колледжа Карла Иллинойса в США провели масштабное исследование. В ходе эксперимента они проанализировали состояние здоровья более чем 700 тысяч человек, которым более 40 лет.

Все они - бывшие военные, ежегодно проходившие полный медосмотр. Исследователи фиксировали полезные привычки участников исследования и соотносили с тем, сколько лет человек прожил (либо с текущим возрастом).

В итоге они выделили восемь факторов, прибавляющих годы в копилочку продолжительности жизни.

Как пояснила одна из авторов исследования, специалист в сфере здравоохранения США Сюан-Май Нгуен, те люди, которые в 40 лет стали им следовать, продлили жизнь более, чем на двадцать лет.

Что это за привычки? Правильное питание, соблюдение режима сна, физическая активность, снижение уровня стресса, отказ от курения, алкоголя, наркотиков и поддержание положительных социальных отношений.

Как выяснили ученые, самыми губительными привычками для людей оказались наркотики и курение: те, кто страдал от таких зависимостей, сокращали продолжительность жизни на 30–45 процентов. Алкоголь, плохой сон, стресс и вредная пища увеличивали такие риски на 20 процентов.