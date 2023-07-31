Патрушев также отметил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который позволяет проводить трансплантацию органов без согласия донора.
Патрушев: ВСУ используют раненых военных как биоматериал
15:10 2023-07-31
На совещании по обеспечению безопасности Карелии, секретарь Совета безопасности РФ, Николай Патрушев, заявил, что украинские власти используют своих раненых солдат как источник биоматериала, изымая у них органы для трансплантации.
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15:05
admin
Серябкина призналась, что обманула Волю в рамках шоу Выжить в Дубае
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина стала гостьей авторского шоу Павла Воли, где поделилась с ведущим информацией по поводу своего некрасивого поведения в рамках проекта "Выжить в Дубае", которое также вел юморист.
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