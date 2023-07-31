Патрушев: ВСУ используют раненых военных как биоматериал

15:10 2023-07-31

На совещании по обеспечению безопасности Карелии, секретарь Совета безопасности РФ, Николай Патрушев, заявил, что украинские власти используют своих раненых солдат как источник биоматериала, изымая у них органы для трансплантации.

Патрушев также отметил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который позволяет проводить трансплантацию органов без согласия донора.