Воля рассказал об обмороках на проекте Выжить в Дубае

Павел Воля рассказал, что на протяжении съемок шоу "Выжить в Дубае" там постоянно дежурила бригада скорой помощи.

По словам ведущего, участники падали в обмороки, были обморожения из-за скачка температур днем 40 градусов и ночью 5 градусов.

Соведущая и жена Воли Ляйсан Утяшева рассказала, что ей частенько приходилось в середине съемочного дня наносить макияж повторно из-за сильного ветра в пустыне.

Супруга юмориста призналась, что ее очень удивили такие участницы, как исполнительница Ольга Серябкина, актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, которые смогли стать одной командой уже после съемок первого выпуска проекта.