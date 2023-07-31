Мадонна назвала себя везучей, так как осталась жива после серьезного заболевания

Мадонна поблагодарила своих родных и друзей за поддержку, когда ее сразил недуг.
Слова благодарности она разместила в запрещенной в РФ соцсети. Также певица отметила, что ей повезло остаться в живых после такой серьезной болезни.
Знаменитость отметила, что для нее очень важно, что в критической ситуации помощь ей оказали именно ее дети. Их поддержка, а также друзей - лучшее лекарство при любых обстоятельствах.
К данному посту мировая звезда прикрепила снимок со своими наследниками Дэвидом и Лурдес.
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