Мадонна назвала себя везучей, так как осталась жива после серьезного заболевания

17:30 2023-07-31

Мадонна со своей дочерью Лурдес.

Мадонна со своей дочерью Лурдес.

Спустя месяц после выписки из больницы Мадонну озарило, что она могла лишиться жизни, если бы ей вовремя не помогли ее дети и друзья.

Мадонна поблагодарила своих родных и друзей за поддержку, когда ее сразил недуг.

Слова благодарности она разместила в запрещенной в РФ соцсети. Также певица отметила, что ей повезло остаться в живых после такой серьезной болезни.

Знаменитость отметила, что для нее очень важно, что в критической ситуации помощь ей оказали именно ее дети. Их поддержка, а также друзей - лучшее лекарство при любых обстоятельствах.

К данному посту мировая звезда прикрепила снимок со своими наследниками Дэвидом и Лурдес.

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