Ягода ирга помогает при различных заболеваниях от ангины до энтероколита

Ирга бывает дикая и окультуренная, время созревания ягод приходится на конец июля или начало августа. Эти ягодки с вяжущим эффектом настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

В них содержатся соли меди, кобальта,и свинца, каротин, витамины В2 и С и антоцианы. Количество фруктозы небольшое всего 7 процентов.

Из ягод приготавливают целебные соки и отвары для полоскания горла при ангинах и стоматитах. Они также помогают при энтероколитах, улучшают ночное зрение и обладают антиатеросклеротическим эффектом.