Готовим смородиновый куст к следующему сезону сразу после сбора ягод

После сбора ягод нужно осмотреть кустарник, и удалить все больные, сломанные или высохшие побеги, а также те, что были повреждены паразитами. Далее приступаем к рыхлению грунта у корней, и не забываем про калийно-фосфорную подкормку.

Если на кустарнике обнаружилась мучнистая роса, его нужно опрыскать раствором на основе коровяка или соды с мылом. Чтобы растение берегло силы на укрепление корней и урожай ягод будущего года, необходимо сделать прищипывание побегов сверху.

Такая манипуляция сделает их рост менее интенсивным, и силы кустарника перераспределятся, чтобы порадовать вас ягодным урожаем и в следующем году.