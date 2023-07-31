Патрушев: у раненых украинцев тайно забирают органы

По заявлению Патрушева, солдат Украины, получивших ранения, используют как биосырье для получения органов, которые потом продаются для трансплантации. Происходит это тайно, без согласия самих бойцов.

Секретарь Совбеза отметил, что в прошлом году глава Украины принял закон о трансплантации, где есть пункт, предусматривающий возможность изъятия органов без согласия человека.

Ранее, весной 2022 года, Николай Патрушев тоже поднимал тему трансплантации. Он утверждал, что в западных странах наблюдается оживление на теневом рынке торговли человеческими органами, которые добывали у незащищенных слоев украинского населения для тайных операций по пересадки органов клиентам из Европы.