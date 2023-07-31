Лукашенко позволил белорусским водителям выезжать из страны без «зеленой карты»

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Лукашенко, подписанный указ нужен для «урегулирования отношений по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при выезде за рубеж в условиях выхода Беларуси из международной системы страхования «Зеленая карта».

Законодательный документ уполномочил Белорусское бюро по транспортному страхованию на участие от лица Беларуси в международных системах страхования, аналогичных «Зеленой карте». В результате организация получает право заключать соглашения о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.