Расколотая счастливая история: жизнь после выигрыша в лотерею

В 2002 году Майкл Кэрролл, 19-летний мусорщик из Норфолка, решил испытать удачу и приобрел лотерейный билет за один фунт стерлингов. К его огромному удивлению, он выиграл колоссальную сумму - свыше 9,7 миллиона фунтов стерлингов. В первый же момент Майкл показал щедрость и поделился своим богатством: миллион фунтов досталось его матери, дяде с тетей, которые принимали его как своего, маме его бывшей жены и девушке Сандре, которая ждала от него ребёнка.

Оставшиеся 5,7 миллиона фунтов Майкл решил потратить на себя. Он сразу женился на своей беременной подруге и начал вести роскошный образ жизни. Однако, радость от выигрыша и бесконтрольные расходы стали наносить серьезные удары по его жизни. Майкл сосредоточился на вечеринках и повседневных развлечениях с друзьями, а его брак скоро начал трещать по швам.

За последующие десять лет, Майкл неустанно продолжал тратить свой выигрыш. Он попадал в суд более 30 раз, его элитный особняк, который он купил, был разрушен безумными вечеринками. По мере того, как богатство исчезало, Майкл стал разоренным и бездомным к 2013 году. Его громкая репутация делала невозможным найти работу, и он столкнулся с безвыходной ситуацией.

Впоследствии Майкл нашел утешение, нашел работу в угольной отрасли. Теперь он работает угольщиком без выходных. Хотя он потерял свое материальное богатство и пережил множество трудностей, Майкл нашел новую цель и смог восстановить свою жизнь.