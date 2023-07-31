Разоренное счастье: печальная судьба после выигрыша в лотерею

В 2002 году Эндрю Уиттакер, житель небольшого поселка в Западной Вирджинии, испытал неожиданное везение, выиграв в лотерее огромную сумму в размере 315 миллионов долларов, накануне Рождества. У него была собственная строительная компания, которая в то время находилась в трудной ситуации. Он хотел восстановить бизнес, вернуть всех уволенных раннее работников. После уплаты всех налогов, сумма выигрыша составила 114 миллионов долларов.

С самого начала Эндрю не мог отказать просьбам о помощи. Он щедро пожертвовал значительные суммы церквям и муниципалитету. Кроме того, он раздавал огромные суммы своим внучкам каждую неделю. Но через несколько лет одна из внучек столкнулась с наркотической зависимостью и умерла от передозировки. Вторая внучка также погибла по неизвестной причине. Тяжелые потери полностью разрушили семью Уиттакера.

Несчастье не остановилось на этом. Бизнес Эндрю также оказался на грани краха, а в его адрес посыпались обвинения в изнасилованиях, домогательствах и мошенничестве. Люди, пытаясь заполучить деньги, пытались испортить его репутацию и повлечь его в судебные разбирательства. Дом Уиттакера стал постоянной целью преступников, которым удалось похитить значительные суммы.

Сам Эндрю Уиттакер неизбежно погрузился в алкоголь и наркотики, что стало логическим исходом в его разоренной жизни. Печальная история этого выигрыша в лотерее послужила грустной напоминающей историей о том, что деньги не всегда приносят счастье, и что их неправильное использование может привести к разрушительным последствиям.