Лондон не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН

06:10 2023-08-01

Британское правительство отказало в выдаче виз российским делегатам, представляющим Генассамблею ООН и Конференцию ФАО, для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне с 23 по 28 июля.

Это решение было объявлено на сайте постпредства России при всемирной организации.

Российские делегаты были приглашены на мероприятие Международной Морской Организацией (ИМО), но не смогли участвовать из-за отказа в выдаче виз.