В ночь на вторник украинский беспилотник вновь ударил по небоскребу «Москва-Сити»

По словам мэра Сергея Собянина несколько дронов были биты при подлете к Москве, но один попал в небоскреб в бизнес-центре «Москва-Сити», тот самый, что был сбит при предыдущей атаке в ночь на воскресенье, 30 июля.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа», — цитирует Собянина агентство РИА Новости.

Согласно заявлению Минобороны РФ два украинских БПЛА были сбиты при подлете к столице России, а еще один был подавлен средствами РЭБ.