В ночь на 1 августа Украина нанесла удары по двум кораблям Черноморского флота

По сообщению оборонного ведомства, ночью 1 августа была совершена атака тремя морскими дронами Украины, направленная на патрульные российские судна «Сергей Котов» и «Василий Быков».

По утверждению представителей Минобороны, беспилотники были ликвидированы, повреждений на кораблях нет.

Украинская сторона никак не отреагировала на поступившую информацию. По заверению российской стороны, нападение на корабли было совершено в 340 км к юго-западу от Севастополя.

В этом участке акватории судна контролировали судоходство, блокируя порты Украины после аннулирования Черноморского зернового соглашения.