Канадский хоккеист заявил о своем желании стать гражданином России

Канадский защитник хоккейного клуба «Амура» (КХЛ) Кэмерон Ли заявил, что хочет получить российское гражданство, сообщает МК.

Хоккеист признался, что инициатива исходит от него самого потому, что ему нравится в России и Хабаровске.

Его также полностью устраивают условия, созданные в «Амуре» для игроков.

Я хотел бы стать частью страны, - подчеркнул он. И, разумеется, частью своего клуба.

Защитник с 2022 года играет в хабаровском клубе. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист отыграл 53 матча, и в их ходе набрал 20 (7+13) очков.