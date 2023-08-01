Роза в вазе будет стоять долго, если вы будете правильно с ней обращаться

Вопреки распространенному мнению, что чем толще стебель розы, тем дольше она простоит в вазе, это не соответствует действительности. Насколько живучим окажется ваш букет, зависит от сорта роз, и от того, как вы за ними ухаживаете.

Флорист Алина Романова советует каждый день менять воду в вазе, и своевременно обрывать вянущие листики, чтобы они не забирали влагу на себя. Также, рекомендуется ежедневно подрезать стебель примерно на сантиметр.

Важно делать косой срез, чтобы увеличить площадь поступления к стеблю питательных веществ. Оптимальная температура для розового букета 18 градусов, и он не должен стоять на солнце или возле работающей батареи.