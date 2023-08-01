Захарова: Киев продолжает позиционировать себя как террористическую ячейку

Само нападение украинской стороны на гражданские объекты столицы Захарова назвала «очередной конвульсией киевского режима». Далее она отметила, что этот режим «продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка».

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, 1 августа несколько БПЛА попытались залететь в столицу, но были устранены средствами противовоздушной обороны. Кстати, одному дрону удалось добраться до той же башни в «Москва-Сити», которая была подвержена атаке в первый раз.

После этого нападения пострадавших не оказалось. На высоте 21-го этаж были повреждены стекла, общая площадь разрушений составила 150 метров квадратных.

Ранее украинские дроны атаковали «Москва-Сити» ночью 30 июля. Один беспилотник ударил по 50-этажному зданию «IQ-квартал».