Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, так как ее состояние очень тяжелое

Издание 5 tv.ru информирует, что Ирина Мирошниченко введена в искусственную кому.
Актрису подключили в аппарату ИВЛ, а состояние ее оценивается как крайне тяжелое.
В больницу звезда экрана попала 30 июля, когда ей стало очень нехорошо. Знаменитость в тяжелой форме переносит вирусное заболевание.
Позднее у нее обнаружилось новообразование в мозгу.
У Ирины Петровны на время останавливалось сердце, но медикам удалось вытащить ее с того света.
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