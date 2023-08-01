Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, так как ее состояние очень тяжелое

Издание 5 tv.ru информирует, что Ирина Мирошниченко введена в искусственную кому.

Актрису подключили в аппарату ИВЛ, а состояние ее оценивается как крайне тяжелое.

В больницу звезда экрана попала 30 июля, когда ей стало очень нехорошо. Знаменитость в тяжелой форме переносит вирусное заболевание.

Позднее у нее обнаружилось новообразование в мозгу.

У Ирины Петровны на время останавливалось сердце, но медикам удалось вытащить ее с того света.