Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, так как ее состояние очень тяжелое

13:10 2023-08-01

Ирина Мирошниченко находится в реанимации. В больницу она была доставлена с тяжелой формой гриппа. В результате обследования выяснилось, что у Мирошниченко опухоль в мозгу. Также у нее останавливолось сердце, которое с трудом, но удалось завести.

Издание 5 tv.ru информирует, что Ирина Мирошниченко введена в искусственную кому.

Актрису подключили в аппарату ИВЛ, а состояние ее оценивается как крайне тяжелое.

В больницу звезда экрана попала 30 июля, когда ей стало очень нехорошо. Знаменитость в тяжелой форме переносит вирусное заболевание.

Позднее у нее обнаружилось новообразование в мозгу.

У Ирины Петровны на время останавливалось сердце, но медикам удалось вытащить ее с того света.

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