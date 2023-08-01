ВСУ попытались атаковать гражданские суда РФ в Черном море

Лукашенко: Беларусь попала в устроенный США «международный замес»

1 августа информагентство «БелТА» сообщило, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе рассказал о том, что в настоящее время Соединённые Штаты пытаются разрушить Европу, включая белорусское государство.