ВСУ попытались атаковать гражданские суда РФ в Черном море

Суда следовали к проливу Босфор, и были под охраной военных кораблей.
Однако военные корабли обнаружили и уничтожили катера, предотвратив нападение.
Суда следовали к проливу Босфор, и были под охраной военных кораблей.
Однако военные корабли обнаружили и уничтожили катера, предотвратив нападение.
Николай Скира
Жители польской деревни Беловежа на Подлясье заметили в небе белорусские вертолеты. В заявлении Оперативного командования ВС Польши говорится, что они не нарушали воздушное пространство Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
Диана Видоварова
1 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале сообщил, что армия России успешно пресекла очередную попытку Вооружённых сил Украины прорвать российскую оборону на территории региона.
Диана Видоварова
1 августа информагентство «БелТА» сообщило, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе рассказал о том, что в настоящее время Соединённые Штаты пытаются разрушить Европу, включая белорусское государство.