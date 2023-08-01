ВСУ попытались атаковать гражданские суда РФ в Черном море

13:20 2023-08-01

По информации Минобороны, Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море, используя три безэкипажных катера.

Суда следовали к проливу Босфор, и были под охраной военных кораблей.

Однако военные корабли обнаружили и уничтожили катера, предотвратив нападение.