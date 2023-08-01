Три месяца занятий на велотренажере способны значительно улучшить работу мозга

Занятия на велотренажере несут пользу для мозга у пожилых людей. К этому выводу пришли ученые университета Цукубы.
Исследования проводились в целевой возрастной группе от 55 до 78 лет. Одна из них занималась на тренажере трижды в неделю, а другая была контрольной и вела обычный образ жизни без нагрузок.
После ученые дали выполнить интеллектуальные задания. В результате люди, занимавшиеся на велотренажере показали лучшие результаты.
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