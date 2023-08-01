Лариса Долина объяснила, почему ездит на гастроли со своим холодильником

Российская певица Лариса Долина рассказала поклонникам в соцсетях, что берет на гастроли холодильник с едой. По словам артистки, она ест лишь блюда, приготовленные дочерью - с учетом ее предпочтений и диеты, сообщает Газета.ру.

Люблю китайскую еду, готова есть ее круглосуточно. Ну, имею в виду те 2 раза, что позволяю себе в сутки. Моя Линочка готовит много блюд из китайской кухни, зная мое предпочтение и пристрастие. Это всегда беспроигрышный вариант, особенно на гастролях. Как правило, всегда беру туда с собой холодильник с той едой, которую готовит дочь. Очень вкусно, поверьте, — объяснила Долина.

Звезда менее, чем за год похудела на 20 килограммов. Певица призналась, что для этого ей пришлось отказаться от многих любимых продуктов и блюд. Под запрет попали даже фрукты и чай.