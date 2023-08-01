Спина больше не будет болеть, если вы регулярно будете выполнять асаны из йоги

Специалист по йоге Пурави Джош предлагает регулярно выполнять упражнение вытянутый треугольник, если вас беспокоят боли в спине. Оно выполняется стоя и довольно несложно.

Нужно стать на полу, расставив ноги, повернуть вправо правую ступню, сделать вдох, руки вытянуть параллельно полу. На выдохе правая рука опускается к правой стопе, а левую нужно тянуть вверх.

Также благотворными для здоровья позвоночника Джош назвал позиции сфинкса, кошки, ребенка и собаки мордой вниз. По его словам, если выполнять их правильно, можно дать позвоночнику вторую молодость.