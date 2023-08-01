Американские ученые рассказали о новом факторе, провоцирующем старение

По их мнению, быстрому старению подвержены те люди, у которых есть проблемы с деятельностью иммунных клеток. Это способно вызывать состояние хронического воспаления в организме, что ведет к ускорению процессов старения.

Если держать этот фактор риска под контролем, то можно существенно продлить молодость и активное долголетие. Возникновение воспаления исследователи связывают с нарушением трансляции сигналов кальция в митохондриях макрофагов.

Если же с помощью препаратов увеличить количество потребляемого митохондриями кальция, то возможно приостановить воспалительные процессы и тем самым предотвратить возникновение возрастных заболеваний.