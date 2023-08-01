По выводам британских ученых, качество продуктов для перекуса критически влияет на состояние здоровья

В исследовании принимало участие около тысячи человек. И выяснилось, что именно качество продуктов для перекуса оказывает самое большое влияние на состояние здоровья человека.
Другие же показатели, такие как частота перекусов и время оказались не столь важными. Перекусы продуктами с высокой пищевой ценностью относительно их калорийности, вели к улучшению показателей содержания инсулина и жира в крови испытуемых.
И все же время имеет значение. Очень поздние перекусы на ночь повышали уровень глюкозы, что не является здоровым.
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