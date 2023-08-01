Осваиваем навыки грамотного распределения места для вещей в доме

Чтобы увеличить количество полезного пространства на кухне, можно обзавестись вместительными шкафами-колоннами, куда поместится и посуда, и даже некоторые продукты. А вот в жилом пространстве палочкой-выручалочкой послужат стеллажи, на которых можно разместить декоративные элементы, книги, фотографии, и они же помогут разделить пространство на зоны.
Приобретите вертикальный отпариватель, и вам не придется искать место для утюга и гладильной доски в домашней зоне, отведенной под гардеробную.
Выбирая кровать, подумайте, какая модель может быть более полезной с точки зрения дополнительного пространства. Отличным решением будет кровать с выдвигающимися ящиками для вещей или подъемная.
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