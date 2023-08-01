Укутывать в тепло не обязательно: как закатать огурцы в банку, чтобы было вкусно

Огурцы необходимо вымыть и положить в холодную воду на пару часов. В стерилизованные банки кладется по два зубца чеснока, после чего идут огурцы и по литру кипятка. Оставить огурцы так нужно на 10 минут, потом воду слить и повторить процедуру.

Чтобы маринад получился вкусным, нужно сначала растворить в воде сахар и соль, затем положить перец, и только после доведения до кипения можно добавлять уксус. Воду из банок с огурцами нужно слить, и положить туда горчицу, укроп и лавровый лист.

Теперь можно залить овощи маринадом, закатать их в банки и перевернуть. Подождите месяц, и можете наслаждаться вкусом ароматных хрустящих огурчиков.