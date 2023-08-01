Оставлять вилку от телевизора в розетке может быть делом небезопасным

Выключить телевизор, просто нажав на кнопку пульта, кажется очень удобным. Но все же, если вы не собираетесь пользоваться прибором в течение нескольких часов, вилку из розетки лучше достать.
В первую очередь это позволить сэкономить потребление электроэнергии, которую телевизор продолжает расходовать в режиме ожидания. Хоть и в меньшем количестве, но все же.
Другой аспект касается безопасности. При скачке напряжения прибор может прийти в негодность без возможности ремонта или даже загореться. А это уже чревато пожаром и опасностью для здоровья.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__