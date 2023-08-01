Августовский уход за луком, чтобы он вырос максимально крупным и сочным

Уход за посадками лука в августе особенно, потому что это время активного роста луковиц. Для его ускорения можно сделать последнюю перед сбором урожая подкормку в виде солевого раствора: на десять литров воды потребуется двести граммов соли.

Чтобы питание растения шло на формирование луковиц, а не перьев, их нужно слегка надломить и прижать к земле. Это поможет перераспределить ресурсы роста.

Прекращать поливать лук нужно примерно за месяц до того, как вы планируете собирать урожай. Если накрапывает дождь, позаботьтесь о том, чтобы укрыть посадки.