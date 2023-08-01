Помидоры созреют быстро и будут сладкими, если вы их правильно подкормите

Потребность ускорить созревание томатов может возникнуть по причине угрозы фитофтороза либо из-за грядущего наступления холодов, если говорить о поздних сортах. Но как сделать так, чтобы стимулирование не сказалось на вкусе плодов.

Поможет в этом деле монофосфат калия. Вам потребуется ведро воды и 15 граммов субстанции, которая продается в профильных магазинах.

Одного ведра хватает на четыре кустика. Перед тем как растворять монофосфат калия дайте воде отстояться. Удобрять томаты нужно в промежутках между подкормками магнием и кальцием, поскольку эти сочетание веществ может нанести томатам вред.