Посеять люцерну будет эффективным и естественным способом оздоровить грунт

Высевание люцерны по степени полезности для почвы может сравниться с навозным удобрением. Люцерна очень нетребовательный сидерат, но, чтобы она хорошо росла ее можно поливать в засуху: другого ухода она не потребует.

Через полтора месяца после высевания, ее можно скосить, и на месте сидерата сеять любые культуры за исключением бобовых.

Люцерна оздоравливает почву и качественно улучшает его структуру за счет высокого содержания фитонцидов. Кроме этого она избавляет грунт от патогенов и паразитов, снижает кислотность почвы и стимулирует размножение полезных почвенных бактерий.